Сала стало меньше: в парке Балашихи фиксируют серию странных краж

Жителей Балашихи возмутили действия неизвестных лиц, которые в течение недели систематически срезают с деревьев куски сала, развешанные для подкормки синиц. Данный факт был обнародован в одном из популярных телеграм-каналов, сообщил REGIONS.

Как свидетельствуют местные жители, инциденты происходят одновременно на трех участках Ольгинского лесопарка. На то, что угощение предназначалось не птицам, указывает характер среза — ровная линия, которую можно оставить только с использованием острого ножа.

Истинные причины, побуждающие кого-то забирать сало, остаются неясными. Однако среди горожан распространяются несколько предположений. Кто-то считает, что оно может использоваться как закуска или корм для домашнего питомца. Иронично настроенные подписчики в шутку связали происходящее с политическим контекстом.

«Если это сделали не сами птицы или собаки, то искать нужно, сами знаете где. Украинцы обычно очень любят сало», — шутят пользователи Сети.

На данный момент личности, причастные к этим действиям, не установлены. Поиски тех, кто присваивает чужое сало, продолжаются.

