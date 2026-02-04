Не сало, а желатин: креативный способ накормить пернатых, который придумали в Подольске

Продолжительные холода и обильные снегопады в Подольске создали критическую ситуацию для местных птиц. Пернатые, адаптировавшиеся за последние сезоны к мягким и почти бесснежным зимам, столкнулись с неожиданными трудностями и теперь особенно зависят от человеческой помощи, сообщил REGIONS.

Жители Подольска активно поддерживают птиц в этот непростой период — они размещают кормушки в парках и у домов, развешивают на ветках сало. А команда культурно-досугового центра «Южный» предложила более творческий подход к решению проблемы.

Недавно в центре организовали практическое занятие по созданию питательных кормушек для птиц. Их изготавливают из зерна, сырых семечек и пищевого желатина. В результате получается особое «угощение» — полезное и сытное лакомство для пернатых.

«Такие кормушки экологичны: они полностью съедобны, биоразлагаемы и не оставляют мусора. В отличие от пластиковых бутылок, они не требуют демонтажа весной, так как желатин — натуральный и безопасный материал, который исчезает без следа, не нанося вреда окружающей среде», — говорит культорганизатор КДЦ Наталья.

Создать такую кормушку может каждый. Для этого требуется залить желатин водой, следуя указаниям на упаковке. После набухания массу нужно соединить с зерновой смесью, поместить в подходящую форму, спрессовать, создать отверстие для крепления и убрать в холодильник до полного застывания.

В качестве наполнителя подойдут готовые зерносмеси, сырые несоленые семечки и орехи, просо, пшеница или ячмень.

