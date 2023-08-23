Сальдо рассказал о ситуации с водоснабжением, о вопросах Путина и о патриотизме украинцев

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала « Россия 24 » рассказал о ситуации с водоснабжение региона после подрыва украинскими военными плотины Каховского водохранилища.

Владимир Сальдо отметил, что плотина сильно обмелела, это отражается на водоснабжении населения. Власти решили в первую очередь заниматься восстановлением Каховской плотины. На данный момент утверждены планы, откуда регион будет брать альтернативный источник водоснабжения. Работы ведутся.

Северо-Крымский канал не опустошился полностью, отметил Владимир Сальдо. Запас воды считается резервным. Его оставили для полива сельскохозяйственных участков.

Врио главы Херсонской области также отметил, что президент России регулярно звонит Владимиру Сальдо с целью, чтобы узнать, какая обстановка в регионе, с какими трудностями сталкиваются мирные жители, и каким способом можно оказать помощь для области.

«Мне достаточно часто звонит президент, интересуется, как живут люди, как налаживается мирная жизнь, каким образом идет взаимодействие и слаженность в работе мирных граждан и военных», - рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо

Владимир Сальдо высказал мнение, что жители Украины не хотят войны. Есть часть страны, которые считается наиболее патриотичной, - это Западная Украина. Но даже там люди придерживаются антивоенных взглядов, уверен врио главы Херсонской области.