Сальдо: ВСУ направили на территорию Херсонской области четыре диверсионные группы

Глава Херсонской области Владимир Сальдо в интернет-мессенджере проинформировал, что четыре диверсионно-разведывательные группы Украины предприняли попытки высадиться на левом берегу Днепра, пишет агентство ТАСС .

Владимир Сальдо сообщил, что военные РФ сумели вычислить противника и нанести ему достойный ответный удар. Ни один военный из диверсионно-разведывательных групп не смог проникнуть на территорию РФ. Потери противника большие.

«В районе сел Подстепное и Пойма Херсонской области пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп. Их остатки запросили эвакуацию и под огнем отступают к Днепру вдоль Антоновского железнодорожного моста. Береговая линия и плавни усеяны телами украинских боевиков», - написал глава Херсонской области Владимир Сальдо

Ранее, 18 октября, об атаке территории со стороны ВСУ сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.