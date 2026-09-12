Полтора года колонии общего режима — такое наказание вынес московский суд постояльцу столичной гостиницы. Поводом стало то, что сброшенная им из окна бутылка травмировала девушку. Об этих обстоятельствах говорится в судебных материалах, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

По информации издания, события относятся к 2025 году. Из окна отеля в центре Москвы мужчина выбросил две пустые бутылки из-под просекко. Одна из них ударила по голове посетительницу веранды ресторана в соседнем здании. Здоровью девушки нанесли легкий вред — рану пришлось зашивать.

Свидетели, чьи слова есть в деле, описали ситуацию так: мужчина расположился на подоконнике, разговаривал по мобильному и пил алкоголь. Задержали его вскоре после произошедшего. Дело квалифицировали по статье о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В ходе процесса обвиняемый вину признал. Ущерб он компенсировал, а перед потерпевшей извинился. Мужчина настаивал: умысла вредить у него не было. По его версии, он всего лишь избавлялся от пустой тары, поскольку в гостинице действует запрет на распитие спиртного.

Суд, однако, оценил ситуацию иначе. В решении суда отмечено, что подсудимый открыто показывал неуважение к общепринятым правовым и моральным устоям, противопоставлял себя другим людям и демонстрировал к ним пренебрежение. Апелляционная инстанция позже подтвердила законность приговора.

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