Пять приемов пищи вместо трех: полезная привычка или опасная ошибка

Есть по 5-6 раз в день небольшими порциями стало популярной рекомендацией для тех, кто хочет похудеть или наладить пищеварение. Но такой режим подходит не всем и может навредить. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам специалиста, само по себе дробное питание не является полезным или опасным для всех. Все зависит от состояния здоровья, привычного рациона и размера порций. Для некоторых людей небольшие приемы пищи действительно удобнее, например, если после обычного обеда появляется тяжесть, либо в лечебном питании при некоторых заболеваниях.

«Главное — не превращать дробное питание в постоянное кусочничанье. Если человек ест каждые два часа, но каждый раз выбирает сладости, выпечку или калорийные перекусы, количество пищи за день может незаметно увеличиться», — отметила Редина.

В этом случае дробное питание не поможет похудеть, а, наоборот, приведет к набору веса. Важнее не само количество приемов пищи, а общий рацион, его калорийность, состав и размер порций.

«Дробное питание — это именно о небольшие приемы пищи, а не шесть полноценных завтраков, обедов и ужинов. Можно есть шесть раз в день и в итоге получить гораздо больше калорий, чем нужно организму. Поэтому я всегда смотрю не только на частоту приемов пищи, но и на то, что именно человек ест», — уточнила диетолог.

Редина посоветовала осторожнее относиться к дробному питанию людям с хроническими заболеваниями. Например, при сахарном диабете режим еды должен соответствовать назначенной терапии. Особенно это важно для тех, кто принимает препараты, способные снижать уровень глюкозы в крови. Пропуск или несогласованный перенос приема пищи в такой ситуации может быть опасен.

«Опасность здесь не в самих пяти или шести приемах пищи, а в несоответствии количества углеводов, лекарственной терапии и физической нагрузки. В такой ситуации можно получить слишком высокий или, наоборот, опасно низкий уровень глюкозы», — предупредила эксперт.

Не всегда частые перекусы подходят и людям с изжогой или рефлюксом. Если человек постоянно что-то ест, пищеварительная система практически не получает длительных перерывов, а поздние приемы пищи могут усиливать неприятные симптомы.

«При рефлюксе нельзя превращать весь день в постоянное жевание. Человеку важно подобрать такой режим, при котором он не переедает и успевает нормально переварить пищу до сна. Иногда три-четыре приема пищи — гораздо лучше, чем пять-шесть», — пояснила Редина.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

По мнению эксперта, важно различать полноценный прием пищи и перекус. Небольшая порция творога, йогурта без сахара, овощей или фруктов — нормальное дополнение к рациону. А вот постоянное желание что-нибудь пожевать между завтраком, обедом и ужином быстро превращается в избыток калорий.

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