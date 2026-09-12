Свадьба на Красной площади: знаток «Что? Где? Когда?» Сергей Кашников женился на Елизавете Костиной

Член интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Сергей Кашников женился. Его избранницей стала Елизавета Костина, которая в своем блоге называет себя «безработной девушкой». Молодожены опубликовали в соцсетях свадебные снимки, сделанные на Красной площади, сообщил Voice.

По информации издания, об отношения влюбленных стало известно осенью 2025 года. Девушка рассказывает своим подписчикам, что не работает. Она публикует фото, на которых иногда появляется обнаженной. Елизавета не скрывает, что гордится своей фигурой. Блогер опубликовала фото со свадьбы, сопроводив комментарием.

«Властью, данной мне, объявляю вас мужем и женой. Можете поздравить друг друга!», — написала блогер.

По данным издания, для торжества невеста остановила выбор на белом платье с высокой горловиной и открытыми плечами, а завершили образ розовые туфли на небольшом каблуке. Жених надел черный костюм, белую рубашку и бабочку. На одном из кадров Сергей поднял возлюбленную на руки и, улыбаясь, заглянул ей в глаза. Он также сообщил общественности через соцсети об изменении своего статуса.

«Жена моя», — пояснил уроженец Таганрога.

Капитан команды клуба Алена Повышева, которая в паре с Кашниковым участвовала в реалити-шоу «Большой куш. Бангкок», отреагировала на изменение его семейного статуса.

«То есть мы больше не сможем говорить "Ну жених"? Поздравляю, красавчики!» — написала в комментариях обладательница «Хрустальной совы».

Ранее сообщалось, что борец Торнике Квитатиани женился на студентке МГИМО Диане Кардаве.