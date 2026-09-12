Депутаты и студенты за одной партой: как прошел «Избирательный диктант» в Химках

Проверить знания о выборах смогли студенты Российской международной академии туризма в микрорайоне Сходня. Вместе с ними в просветительской акции «Избирательный диктант» участвовали депутаты Сергей Малиновский и Руслан Шаипов, сообщила администрация городского округа Химки.

Мероприятие носило межрегиональный характер: к нему одновременно подключились 18 регионов Центрального федерального округа. Участники отвечали на вопросы об избирательном праве, порядке голосования, истории выборов и роли молодого поколения в общественной жизни.

«Сегодня особенно важно, чтобы молодые люди хорошо ориентировались в своих избирательных правах и понимали значение участия в общественной жизни. Такие форматы позволяют получить необходимые знания легко и интересно», – отметил Сергей Малиновский.

Академия не первый год проводит проекты, направленные на расширение кругозора студентов и их вовлечение в общественную повестку. По словам ректора РМАТ Евгения Трофимова, такие встречи дают молодежи возможность глубже разобраться в процессах, которые происходят в стране.

«Для нас важно, чтобы студенты получали не только профессиональные компетенции, но и понимали, как устроена общественная жизнь. "Избирательный диктант" дает такую возможность в современном и понятном формате», – подчеркнул Евгений Трофимов.

Задания диктанта включали 40 вопросов, каждый — с четырьмя вариантами ответа. На выполнение отводилось 20 минут. Попытка была одна, а по итогам участники получали сертификат.

Акция состоялась в преддверии единого дня голосования 2026 года. Жителям Химок с 18 по 20 сентября предстоит избрать депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и местного Совета.

Ранее сообщалось, что во всех микрорайонах Химок 12 сентября отметят День города.