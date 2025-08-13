Самый большой в РФ воздушный шар поднял в небо экстремал из Подмосковья

Экстремал и мировой рекордсмен из Клина Сергей Бойцов представил самый большой воздушный шар в России под названием «Создан небесами», сообщил REGIONS.

По информации издания, объем шара достигает 10 тыс. кубических метров. Один сеанс полета на шаре может длиться до трех часов. Корзина рассчитана на 19 человек. Аэростат выполняет различные функции: к нему можно присоединить корзину и специальные платформы для выполнения каскадерских трюков. Еще одно преимущество шара — экономичный расход топлива, которого удалось достичь за счет черной оболочки купола.

Сергей Бойцов рассказал, что шар спроектировали в научном предприятии «РУСБАЛ». Ученые использовали уникальную технологию, которая не раскрывается для общественности. В разработку включили все передовые достижения по производству тепловых аэростатов в России.

«Таких в стране больше нет», — отметил Сергей Бойцов.

30-летний спортсмен признался, что уже в сентябре страна может узнать о новом рекорде. Клинчанин умеет удивлять публику: он выполнил семь подходов по 5–6 оборотов «солнышка» на перекладине. Уникальность трюка в том, что перекладину подвесили под воздушным шаром. Сергей Бойцов выполнял подходы без страховки и парашюта. Ранее никто из спортсменов не практиковал такую методику.

«Теперь в небе России будет летать наш аэростат и доказывать что воздухоплавание — это не только наука, но и искусство. Уже в сентябре планируем установить новый рекорд. Какой — пока секрет», — поделился с REGIONS 30-летний спортсмен Сергей Бойцов.

