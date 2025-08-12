Путешественник Конюхов планирует установить два мировых рекорда на Чукотке

Легендарный российский путешественник Федор Конюхов готовится к новому вызову — на этот раз на Чукотке. О планах известного писателя сообщило ИА «Чукотка».

Так, в 2026 году он планирует не просто посетить этот суровый край России, но и установить там сразу два мировых рекорда. Первый — беспрецедентный перелет на воздушном шаре из Мурманска в Чукотский автономный округ, который должен стать самым протяженным в истории воздухоплавания.

Но и это не все. Второй грандиозный проект — экспедиция на собачьих упряжках вдоль всего северного побережья Чукотки. Маршрут протяженностью около 3 тыс. км от Уэлена до Тикси Конюхов преодолеет вместе с опытным полярником Виктором Симоновым. Старт запланирован на март 2026 года, но подготовка начнется уже этой осенью — в октябре Симонов прибудет на Чукотку для отбора ездовых собак.

О своих амбициозных планах Конюхов рассказал на встрече с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым и президентом Российской федерации воздухоплавательного спорта Иваном Меняйло.

Если перелет на воздушном шаре состоится, Конюхов побьет все существующие рекорды дальности для аэростатов. А арктическая экспедиция станет одним из самых протяженных путешествий на собачьих упряжках в истории. Для суровой Чукотки, где каждый километр пути — испытание, это будет поистине историческое событие.

