Сбежал от фанатов, но встретил туристок: кубинская легенда оказалась в одном отеле с подмосковными мамами

Две жительницы подмосковного города Луховицы, Елена и ее подруга, решившие провести январские каникулы с детьми на египетском курорте Шарм-эш-Шейх, совершенно неожиданно познакомились с настоящей легендой кубинской музыки — артистом и исполнителем Ocamboman, сообщил REGIONS.

Как позже рассказала одна из путешественниц в беседе с корреспондентом REGIONS, поначалу они даже не догадывались, что общительный и веселый мужчина, с которым завязалась беседа, является популярной звездой у себя на родине.

Яркий и харизматичный музыкант познакомил новых знакомых со своим творчеством, которое оказалось невероятно ритмичным и заводным.

«Не часто такое бывает, чтобы встретить на отдыхе звезду. Как рассказал Ocamboman, в Египет он сбежал от фанатов, спрятался в отеле Шарм-эль-Шейха, а мы вот тут с ним встретились совершенно неожиданно и сфотографировались. Долго болтали, шутили и отлично провели время», — рассказала туристка из Подмосковья.

Ocamboman (Окамбомен) — знаменитый кубинский артист, вокалист и композитор, один из наиболее заметных представителей современной городской музыки Кубы, работающий в жанрах реггетон, хип-хоп и кубатон.

