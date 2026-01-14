Студенческая история: Сухоруков выгонял Пугачеву с репетиции и восхищался ее талантом

Народный артист России, уроженец Орехово-Зуева Виктор Сухоруков высказал мнение о певице Алле Пугачевой, которую раньше, еще в «той стране», уважал, сообщил REGIONS.

Виктор Сухоруков высказал мнение, что Алла Пугачева — несчастная женщина, которая испытывает неудовлетворенность. Артист считает, что у певицы было много возможностей реализовать талант в России, например, открыть школу. Критика в адрес россиян, которую Пугачева позволяет себе после эмиграции, создает о ней неприятное ощущение.

«Она (Алла Пугачева. — Прим. ред.) остается для меня певицей. Но! В той жизни, в той стране», — подчеркнул Сухоруков.

Народный артист рассказал, что раньше уважительно относился к певице. Тогда Пугачева достойно носила звание Примадонны. Уроженец Орехово-Зуева восхищался ее талантом и воспринимал ее как феномен своего времени. Несмотря на вклад Пугачевой в развитие музыкального искусства, сейчас она не имеет к нему никакого отношения.

Артист рассказал, что был знаком с Пугачевой еще в студенческие годы. Он вспомнил, как выгонял ее из аудитории, когда репетировал дипломный спектакль.

«Я пришел к 11 часам и говорю: „Алла, извини, пора“. Она тогда была еще "молодой Арлекиной"», — рассказал Виктор Сухоруков.

