СБРАЖИВАНИЕ и ТИГРОВАР: «радио Судного дня» передало пять сообщений

По информации издания, первое сообщение в понедельник, 29 сентября, поступило в 10:31. Последний сигнал раздался в 18:48. Традиционно послания состоят из букв и цифр. Иногда буквы складываются в слова, которые лексически понятны носителям языка. В некоторых случаях из букв выходят непонятные аббревиатуры или слова, в том числе и смешные или провокационные. На протяжении 29 сентября в эфире прозвучали следующие слова: ВОЗМЕЩЕНИЕ, СБРАЖИВАНИЕ, ТИГРОВАР, САМУРАЙ и ДЕННИЦА.

По данным издания, достоверно неизвестно, кто и откуда ведет эфир. Эксперты строят разные предположения. Одно из них связано с ответным ядерным ударом в случае агрессии со стороны недружественных для России стран. Аналитики также обращают внимание, в преддверии каких событий появляются сигналы в эфире радио. Иногда радио на протяжении несколько дней не передает никаких посланий. В День воссоединения Донбасса с Россией, который празднуют 30 сентября, пока сообщений не поступало.

