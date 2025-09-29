«Звонок из ниоткуда»: радиолюбитель из Подмосковья прокомментировал сигналы радио «Судного дня»

Телеграм-канал «УВБ-76 логи» следит за сообщениями, которые поступают в эфире радио «Судного дня». В воскресенье, 28 сентября, прозвучали такие слова: КАПОСОРТ и БИРЮЧИЙ. В понедельник, 29 сентября, радио также передает послания: ТИГРОВАР, СБРАЖИВАНИЕ и ВОЗМЕЩЕНИЕ. Радиолюбитель из Запрудни Артемий Зотов вместе с единомышленниками следит за эфиром станции и также проинформирован о каждом послании.

«Для нас, слушающих эфир годами, каждое такое сообщение — как звонок из ниоткуда. Станция не просто гудит — она ждет. И если однажды вместо цифр прозвучит другой код… это будет сигнал не для любопытства, а для всех. Поэтому мы продолжаем слушать», — поделился Артемий Зотов, радиолюбитель из Запрудни.

В среде международных аналитиков и исследователей стратегических вооружений сохраняется устойчивый интерес к ряду засекреченных объектов. По мнению многих экспертов, один из таких объектов может являться элементом легендарной системы «Периметр». Речь идет о сложном автоматическом механизме, предназначенном для гарантированного нанесения ответного ядерного удара в критической ситуации, что поясняет название «Радио Судного дня». Однако официального подтверждения подобных предположений нет. В некоторые дни в эфире станции не звучит ни одного сообщения, что повышает интерес к новым посланиям.

Ранее эксперт Иванников рассказал, почему загадочную радиостанцию УВБ-76 связывают с ядерным оружием России.