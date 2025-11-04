Щит от аферистов: какие три правила от МВД помогут распознавать мошенников

Пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России) в телеграм-канале назвала три ключевые привычки, которые позволят исключить риск стать жертвой мошенников, сообщил РБК.

По информации ведомства, стоит сразу стать более бдительным, если пришло сообщение о срочном вопросе. Любое требование или просьба, предполагающие немедленную реакцию, — повод сосредоточиться и внимательно разобраться в ситуации. Даже 10 секунд достаточно для того, чтобы начать контролировать свои действия.

По данным ведомства, важно доверять исключительно достоверному источнику. Специалисты рекомендуют определить единственный надежный способ подтверждения критически важных действий. Например, это может быть личный звонок по определенному номеру телефона.

По информации ведомства, срочность, эмоциональное давление и упоминание персональных данных — это три основных признака мошенничества. Аферисты используют различные психологические приемы. Если в письменном или устном сообщении есть хотя бы два из перечисленных признаков — беседу лучше прекратить.

«Никакая система не даст полной гарантии. Но эти простые правила экономят главное — внимание. Именно оно остается последней линией обороны между человеком и злоумышленниками в сети Интернет», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что аферисты выдают себя за бухгалтеров и выманивают паспортные данные.