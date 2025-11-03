Мошенники придумали новый трюк: звонят от имени бухгалтера и требуют данные

МВД сообщило о новой схеме телефонного мошенничества, в которой злоумышленники представляются сотрудниками бухгалтерии. По данным ведомства, аферисты звонят потенциальным жертвам и сообщают о якобы положенной им выплате, сообщает ОТР .

Во время разговора злоумышленники утверждают, что для получения денег необходимо лично прийти в административное учреждение и оформить документы. В конце разговора они просят продиктовать паспортные данные, мотивируя это оформлением временного пропуска.

Цель мошенников — получить не только личные данные, но и код авторизации из СМС или одноразовый пароль. Эти сведения позволяют получить доступ к онлайн-аккаунтам жертвы. В МВД пояснили, что одних паспортных данных недостаточно, их используют для создания доверия и давления.

После первого звонка может последовать второй — уже от «сотрудника правоохранительных органов». Он сообщает о попытке несанкционированного доступа и пытается убедить человека передать дополнительные данные под предлогом предотвращения мошенничества.

МВД рекомендует не передавать личную информацию и завершать подобные звонки.

Ранее эксперт раскрыл свежие схемы мошенников.