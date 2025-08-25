«Сегодня домой бы не вернулась»: россиянка рассказала о прогулке по городу

По информации издания, жительница прислала фото. Ветка, упавшая с дерева, не отличается большими размерами. Горожанка обратила внимание на острый угол ветки с одной из сторон. Она уверена, что могла серьезно травмироваться на одной из часто посещаемых людьми улице.

«Ветка упала буквально в двух шагах от меня, хорошо, не попала, иначе сегодня домой бы не вернулась», — рассказала горожанка.

Горожанка высказала мнение, что прогулки по городу могут быть опасными для жителей и гостей Кемерово. По ее мнению, на улицах много деревьев с сухими ветками. На одном из фото, предоставленном читательницей, видна большая сухая ветка. Пока она не упала, но такой риск, по мнению женщины, сохраняется.

Ранее сообщалось, что специалисты провели работы по уходу за деревьями на Юбилейном проспекте в Химках.