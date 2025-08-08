Специалисты провели работы по уходу за деревьями на Юбилейном проспекте в Химках

Специалисты «Объединенного городского хозяйства» провели плановые работы по уходу за деревьями на Юбилейном проспекте в Химках, чтобы поддержать здоровье растений и обеспечить безопасность городской среды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«В первую очередь мы работаем с теми деревьями, ветки которых мешают обзору для водителей или соприкасаются с проводами. Заявки поступают через обращения граждан, портал «Добродел» и муниципальный центр управления регионом», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью МБУ «Объединенное городское хозяйство» Анна Соболева.

Санитарная обработка позволяет предотвратить возможные последствия непогоды, после обрезки специалисты собирают весь мусор и отправляют его на переработку. В общей сложности в округе работают две бригады, которые занимаются опиловкой. Ежедневно они обрезают до 15 деревьев в соответствии с утвержденным графиком.

