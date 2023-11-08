«Сейчас его жена она, а не я»: Истории женщин с лишним весом, от которых ушли мужья

В современном мире происходит парадокс. Одна часть общества стала слишком гуманной, тактичной и толерантной. Другая часть населения публично оскорбляет человека из-за любого изъяна во внешнем виде. Жительницы Ростова, у которых есть лишний вес, рассказали, как их унижают пассажиры общественного транспорта и прохожие, а мужья часто бросают или же делают жизнь невыносимой, сообщает rostovgazeta.ru .

Виктория Прудова весит 60 кг. Кажется, что не так-то и много. Но все дело в росте - 132 см. Лишние килограммы появились после беременности. Близкие, если и делали замечания, то в мягкой форме. Посторонние же люди вели себя грубо.

«Больше всего грязи я слышала от совершенно незнакомых людей. В автобусе или электричке мне спокойно могли сказать, что я занимаю два места», — вспоминает собеседница RostovGazeta.

Виктория решила худеть. Нашла в интернете единомышленницу. Подружились и начали ходить друг к другу в гости. Новая приятельница похудела буквально за год. В итоге муж Виктории ушел к похудевшей подруге.

«С тех пор всякая мотивация худеть пропала вообще», — добавляет Виктория.

Не менее трагичная история жизни Александры Матырко. Она также набрала вес во время беременности. Не успела худеть, как снова оказывалась в положении. Сейчас она мать троих детей. При росте 170 см весит 102 кг. Муж не скрывал, что не доволен тем, что жена стала намного больше, чем была до свадьбы.

«Спустя год после второй беременности, когда вес не уходил, он сначала ласково называл меня «поросенком». А потом стал отбирать еду. Обычно ужинать запрещал и получалось так, что он и дети ели, а я смотрела», — добавляет девушка.

Долго пара не прожила вместе. Они развелись. И пока Александра отчаянно и успешно худеет (уже ушло 10 кг), бывший муж живет с новой женщиной.

«Я как-то увидела его с новой женщиной. Высокая и прямо анорексично худая. Я одновременно понимаю его и злюсь. Наверное, тогда во мне что-то перевернулось, и я решила начать худеть», — вспоминает Александра.

Диетолог Анастасия Кривошея из Ростова рекомендует женщинам не отчаиваться. Похудеть можно всегда. Главное - выбрать правильный способ. Кому-то достаточно обратиться к диетологу, другим же не обойтись без консультации психолога. Важно, чтобы рядом находились люди, которые будут искренне поддерживать.

«Тут действительно нужно начинать работу с головы. Уходить от токсичного окружения, изолироваться от критикующих всеми возможными способами. И еще важно ни с кем себя не сравнивать. То, что одни люди худеют за 2 месяца — не гарант того, что у вас будет так же», — объясняет эксперт.

Диетолог объясняет, что иногда человек набирает вес, потому что не может различить эмоциональную потребность в пищи от физиологической. Не стоит игнорировать и различные заболевания, которые провоцируют появление лишних килограмм.

Немного сбросив вес, можно подключить спортивные тренировки. В противном случае - высокий риск травмирования, отмечает эксперт.

«Физическая активность на первых порах вообще может только навредить. Травмы от собственного веса — не редкость. Поэтому я бы порекомендовала до того веса, в котором человеку будет комфортно пройти три часа подряд пешком и не слишком устать и только потом подобрать с тренером индивидуальную программу тренировок», — советует эксперт.

Ранее RostovGazeta опубликовало подборку историй женщин, которые страдают от анорексии.