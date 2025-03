Селена Гомес продала за 1 тыс. руб. бриллиантовое кольцо, подаренное Бенни Бланко

Певица Селена Гомес в честь выхода своего нового альбома провела аукцион «12 действительно редких вещей», лотом которого стал подарок от ее возлюбленного Бенни Бланко — бриллиантовое кольцо с буквой «В», сообщил портал The Voice.

Поклонники Гомес обратили внимание на красивое украшение в 2023 году. Тогда звезда объявила о романе с Бенни. Кольцо было подарено ей возлюбленным. Девушка появлялась с аксессуаром на различных мероприятиях на протяжении года, пока не сменила на помолвочное.

По данным издания, эксклюзивная драгоценность была приобретена более чем за $3 тыс. Участники аукциона получили возможность купить лот за $12 (1040 руб.). Желающих было много. На сайте произошел сбой. Пользователем пришло уведомление, что им вернут переведенные деньги.

Певица рассказала, что выбрала кольцо, потому что его можно считать символом начала ее отношений с американским рэпером Бланко. Аукцион она приурочила к выходу альбома I Said I Love You First.

