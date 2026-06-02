Ради любви в Карелию: француз получил разрешение на проживание в РФ благодаря указу о традиционных ценностях

Всю жизнь француз провел в городе Сен-Мало на северо-западе Франции. В начале 2000-х он встретил жительницу Карелии Людмилу. Спустя несколько лет отношений пара поженилась. Россиянка переехала к супругу, а в 2015 году у них родился сын Теодор.

По словам супругов, желание вернуться на родину Людмилы возникло несколько лет назад. В августе 2025 года, когда семья гостила у родственников в Карелии, Андре-Пьер подал заявление на получение разрешения на временное проживание. Его запрос одобрили в упрощенном формате на основании указа президента России «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Документ позволяет иностранцам, выступающим против неолиберальных ценностей у себя на родине, быстрее получить вид на жительство в РФ.

Теперь француз сможет легально находиться в Карелии, работать и воспитывать сына вместе с супругой. В перспективе он вправе претендовать на гражданство России. История Жиминеза — один из примеров действия нового миграционного механизма, который власти РФ запустили для привлечения соотечественников и близких к российской культуре иностранцев. Сам мужчина пока не давал интервью, но родственники подтвердили, что он счастлив воссоединиться с семьей.

