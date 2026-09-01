Семь рук у звезды: какую аномалию обнаружил дайвер у берегов Русского острова

В прибрежных водах залива Петра Великого, неподалеку от Русского острова, произошла любопытная находка. Местный дайвер Сергей Труболыс, погружаясь в акватории, обнаружил морскую звезду, которая своим внешним видом заметно отличалась от сородичей, сообщил vostokmedia.com.

По данным издания, вместо традиционных пяти конечностей, характерных для данного вида, у гребешковой патирии насчитывалось целых семь лучей.

Снимок необычного экземпляра был сделан во время подводного погружения в районе, который славится богатством морской фауны. Как пояснил сам автор фото, для гребешковой патирии строго пятилучевая симметрия является биологической нормой — такое строение свойственно подавляющему большинству представителей класса морских звезд. Однако конкретно эта особь продемонстрировала редчайшее отклонение от стандарта, что не могло остаться незамеченным.

Находка Труболыса вызвала оживленную дискуссию среди подписчиков его телеграм-канала. Один из пользователей в комментариях поделился собственным фото морской звезды, но с обратной аномалией — у того экземпляра насчитывалось всего четыре луча, что также выглядит крайне необычно для данного вида.

Ранее сообщалось, что температура мирового океана достигла рекордных +21,1 °C.