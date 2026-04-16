Семь эпизодов и 1,5 года коррупции: какие суммы называет следствие по делу о взятках в Филармонии Кузбасса?

Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Кузбасса возбудил уголовные дела в отношении двоих мужчин. Один из фигурантов является руководителем коммерческой организации, второй — 46-летний бизнесмен. Оба, согласно версии следствия, подозреваются в систематической передаче незаконного вознаграждения должностному лицу.

По информации издания, первый фигурант, руководитель коммерческой структуры, обвиняется в двух эпизодах дачи взятки в крупном размере. Второй обвиняемый, 46-летний предприниматель, оказался вовлечен в значительно большее число противоправных действий — следствие инкриминирует ему семь эпизодов. Общая сумма переданных им денег, сообщили в ведомстве, превысила 1 млн руб.

«Следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщает Следком Кузбасса.

По информации издания, задержание обоих фигурантов прошло при силовой поддержке сразу нескольких ведомств — Росгвардии, ФСБ и МВД. На данный момент известно, что у подозреваемых проведены обыски, в ходе которых оперативники изъяли документы, имеющие важное значение для расследования уголовного дела. Сам получатель взяток — заместитель генерального директора Филармонии — уже находится под следствием.

