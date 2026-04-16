В Подмосковье состоится фестиваль усадебной культуры «Талица»

В субботу, 25 апреля, в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» состоится фестиваль усадебной культуры «Талица», приуроченный ко Дню подмосковной усадьбы. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В программу войдут исторический маршрут от станции Ашукинская до усадьбы «Мураново», экскурсия по территории усадебного парка об истории мурановских семейств. Помимо этого, посетители смогут пройти «тропой художника», для детей подготовят кукольный спектакль «Карлик Нос» в пространстве выставки «Как неразгаданная тайна...» и не только. Кроме того, гостям будет доступна выставка готовых воздушных змеев проекта «Искусство на крыльях воздушного змея», вернисаж Ассоциации художников-пленэристов, а также квесты, творческие и авторские мастер-классы, и многое другое.

Завершится фестиваль запуском воздушного змея на Барском лугу перед усадьбой. Узнать другие подробности можно на сайте.

