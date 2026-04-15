Прокуратура Подмосковья проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции

В Подмосковье по постановлению прокурора два юрлица оштрафовали за коррупцию
Фото: [Прокуратура МО]
Прокуратура Московской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В результате две компании были привлечены к ответственности.
В период с февраля 2022 года по февраль 2023-го учредитель и руководитель двух компаний передал должностным лицам двух областных министерств взятки с целью получения квот на трудоустройство иностранцев. Общая сумма взяток превысила 3,7 млн рублей.
По постановлению прокурора компании были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 20 млн рублей. Взяткодателю ранее вынесли обвинительный приговор.
