Семь мест, сдвижные двери и спальное место на двоих: во Владивостоке нашли идеальный семейный автомобиль до ₽2 млн

Для семейных путешествий по России решающую роль играют не только лошадиные силы, но и удобство посадки, а также вместительный салон, сообщил vostokmedia.com. На владивостокском рынке сегодня лидируют японские минивэны со сдвижными дверьми и семиместные кроссоверы. Все предложения укладываются в бюджет до ₽2 млн.

Культ японских минивэнов на Дальнем Востоке сложился давно, и у этого есть практическое объяснение. В условиях плотной застройки сдвижные боковые двери — не роскошь, а необходимость: они позволяют спокойно усаживать детей в автокресла, не теснясь на узких парковках. Эксперты «Авито Авто» изучили предложения во Владивостоке и отобрали модели, которые лучше всего подходят на роль семейного транспорта.

По информации аналитиков, эталонный пример — Honda Freed 2021 года. За ₽1,8 млн и пробег 72 тыс. км покупатель получает переднеприводный компактвэн с 1,5-литровым 129-сильным мотором и вариатором. Такая связка идеальна для спокойного городского ритма. Главная фишка модели — трансформация: два задних ряда складываются в ровное и просторное спальное место для двух взрослых или трех детей. Здесь же есть электропривод задних дверей, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, контроль полосы и мультимедиа с ТВ и навигацией.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Полина Крачун ]

Альтернатива, которую предлагают аналитики, — Toyota Noah 2017 года. При пробеге 131 тыс. км и цене 1,9 млн ₽ этот семиместный минивэн оснащен надежным двухлитровым атмосферным мотором и вариатором CVT, настроенным на плавность. Расход топлива радует — 7–9 литров на «сотню». Машину отличает богатый набор электроники: адаптивный круиз, камеры, парктроники и автоматическое переключение дальнего света. Сдвижные двери с обеих сторон делают высадку пассажиров максимально удобной.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Впрочем, часть приморских семей остается верна кроссоверам с высоким клиренсом, предпочитая их универсальность на дорогах к отдаленным пляжам. Здесь рынок предлагает как новые бренды, так и проверенные временем легенды. В сегменте доступных семиместных SUV выделяется Chery Tiggo 8 2020 года. За 1,7 млн ₽ (пробег 121 тыс. км) владелец получает двухлитровый 170-сильный мотор и вариатор. В топовой комплектации Prestige есть двухзонный климат, камеры кругового обзора и контроль слепых зон, что критично для габаритной машины в плотном городском трафике. Базовый багажник при поднятом третьем ряде скромный — 193 литра, но гибкая трансформация и складывание двух крайних рядов легко решают проблему перевозки крупногабаритного груза.

Ранее сообщалось, что 66% респондентов опроса «Восток-Медиа» не советуют покупать китайские автомобили.