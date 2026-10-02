В Люберцах открыли обновленное дошкольное отделение школы № 26

В Люберцах после капремонта открыли дошкольное отделение средней школы № 26, расположенное на улице Коммунистической, 12а. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет областного бюджета. Площадь детского сада составляет более 1,7 тыс. кв. м, его построили в 1968 году. Там выполнили демонтаж старых конструкций, заменили оконные блоки, возвели внутренние перегородки, установили короба вентиляции, осуществили покраску стен, заливку и укладку пола, установили новые двери и осветительные приборы, провели работы по модернизации пищеблока, прокладке инженерных коммуникаций и не только. Учреждение уже функционирует, его посещает более 200 воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.