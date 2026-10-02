В Домодедове почти наполовину достроили поликлинику со станцией скорой помощи
Поликлинику со станцией скорой помощи в Домодедове достроили на 46%
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В селе Ям Домодедовского округа продолжается строительство поликлиники для взрослых и детей, в одном здании с врачебными кабинетами разместят пост скорой медицинской помощи, дневной стационар, рентген и аптеку - стройготовность объекта достигла 46%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Работы планируют завершить во втором полугодии 2027 года, их проводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Учреждение будет рассчитано на 162 посещения взрослых и 54 - детей. Они смогут сделать прививку непосредственно в поликлинике, пациентов с признаками респираторных заболеваний будут принимает через отдельный фильтр-бокс. Инспекторы ведомства контролируют ход возведения объекта.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.