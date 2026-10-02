Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 2 октября, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Истринском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В предстоящие выходные, 3 и 4 октября, на большей части региона ожидается II и III класс пожарной опасности соответственно. Температура воздуха днем в этот период составит +9-15 градусов, ночью — -1…+7. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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