В телеграм-канале провели опрос, цель которого — выяснить, как автопром из Поднебесной влияет на настроение аудитории и массово ли автомобилисты из России жалуются на проблемы в эксплуатации транспорта, сообщил vostokmedia.com.

Среди ответивших на вопрос о наличии китайского автомобиля 11% заявили, что владеют такой машиной, 1% — что уже продал(а), 7% — что только планируют покупку. Большинство — 83% — ответили, что китайского авто у них нет и не планируется.

По топливу картина такая: 74% чаще всего заправляют АИ-95, 21% — АИ-92, 11% — АИ-98/100, а остальные респонденты выбирают то, что дешевле или где действует акция.

На вопрос о «троении» двигателя, рывках при разгоне и горящем Check Engine на китайском авто 85% ответили, что у них нет китайской машины. Еще 13% сказали, что все в порядке. О постоянной проблеме сообщили 2%, о нескольких случаях — 0%. То есть среди участников опроса именно владельцев с системными жалобами оказалось немного.

Причины возможных проблем распределились так: 25% связывают их с качеством бензина на АЗС, 7% — с возрастом и пробегом автомобиля, 11% — с особенностями эксплуатации (жара, пробки, нагрузки), а 66% не сталкивались с таким или затруднились ответить.

По обслуживанию китайских авто среди ответивших: 41% регулярно ездят в независимый сервис, 29% — реже рекомендаций производителя, делают все сами 35%, 23% строго соблюдают регламент у официального дилера. Самые популярные бренды среди владельцев, участвовавших в опросе: 61% выбрали вариант «другой», по 11% — Exeed / Omoda / Jaecoo/Chery, Geely 19% и Haval 15%.

А вот советовать друзьям китайский автомобиль сейчас готовы не все: 66% считают, что лучше выбрать корейскую, японскую или европейскую марку. 15% советуют с оговорками — только определенные модели или двигатели. Еще 13% пока не решили. Лишь 8% готовы рекомендовать без сомнений.

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