В Пушкинском начался капремонт корпуса № 5 Гимназии Тарасовка

На улице Советской, 25а в микрорайоне Звягино города Пушкино начался капитальный ремонт учебного корпуса № 5 МАОУ «Гимназия Тарасовка», подрядчик ведет демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств областного бюджета, их планируют завершить к 1 сентября 2027 года.

Площадь школы составляет более 1,3 тыс. кв. м, ее построили в 1956 году. В ней обновят все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменят двери, окна, инженерные коммуникации, утеплят фасад и заменят кровлю и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.