В Подмосковье рассказали о загруженности дорог утром

Утром в пятницу, 2 октября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении зафиксированы на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Щелковском, Каширском, Варшавском, Киевском, Волоколамском, Пятницком шоссе.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.