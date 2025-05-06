Семейная пара и таксист: россияне массово спасают пенсионеров от мошенников

Первый случай произошел в Березовском, сообщил телеграм-канал полиции Кузбасса. Супруги Галина и Денис Ледовских обратили внимание на пенсионерку, которая снимала деньги в банкомате. Она вела себя слишком нервно и подозрительно. Супруги подошли к ней и начали расспрашивать, что случилось. Женщина собиралась снять 400 тыс. руб. и передать их неизвестным лицам. Супруги отвезли пенсионерку в полицию, где она написала заявление.

«Врио начальника ОМВД России по г. Березовскому подполковник полиции Петр Сергачев и член Общественного совета Ирина Щербаненко поблагодарили Галину и Дениса Ледовских за проявленные решительность и неравнодушие, а также вручили семейной паре благодарственное письмо», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве сообщили, что второй случай произошел в Прокопьевске. На протяжении нескольких дней пенсионерка разговаривала с лицами, которые представились сотрудниками банка. Она поверила, что ей необходимо перевести 80 тыс. руб. на безопасный счет. Женщина вызвала такси и ехала в банк. Параллельно она получала инструкции от мошенников по телефону. Водитель такси обратил внимание на странное поведение пассажирки.

По информации ведомства, таксист пытался предупредить пенсионерку о мошенничестве. Человек, который говорил с ней по телефону, призвал срочно выйти из машины. Водитель позвонил в полицию и рассказал об инциденте. Это помогло предотвратить акт мошенничества.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала группу мошенников, использующих сим-боксы.