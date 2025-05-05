ФСБ задержала группу мошенников, использующих сим-боксы

В ходе спецоперации в Москве, Подмосковье и Владимирской области ФСБ задержала десятерых россиян, причастных к функционированию сим-боксов, использовавшихся для мошеннических обзвонов населения. Об этом информировал Центр общественных связей ФСБ России.

Эти устройства позволяют злоумышленникам применять нелегальные сим-карты для деятельности кол-центров и осуществления массовых звонков российским гражданам. Используя сим-боксы, мошенники распространяют заведомо ложную информацию о террористических угрозах.

Кроме того, они используются украинскими спецслужбами для организации террористических актов на территории России. В ходе обысков у задержанных было конфисковано большое количество сим-карт и десятки сим-боксов.

По данному инциденту возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ, касающимся организации преступного сообщества или участия в нем, мошенничества и заведомо ложного сообщения об акте терроризма. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Согласно информации Следственного комитета, организатором группы является гражданин России 1993 года рождения, который не был задержан, поскольку проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября введут возможность самозапрета на услуги мобильной связи.