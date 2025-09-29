Сентябрьская метель в Кемерово: арктический холод дошел до российского региона

На видео с уличных камер наблюдения в Кемерово видно, что в ночь на 29 сентября в городе началась метель, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в городе поднялся сильный ветер и шел снег. К утру снег практически растаял: на дорогах его уже не видно, но еще можно рассмотреть на капотах автомобилей. Корреспондент «Сибдепо» обратился в областной Гидрометеоцентр, чтобы узнать причину резкого похолодания в регионе.

По информации кузбасского Гидрометеоцентра, в выходные 27-28 сентября в регионе прошел холодный фронт. Как следствие, в воздушное пространство попали холодные массы, пришедшие из Арктики.

«В ближайшие дни сохранится такая погода», — уточнили в Гидрометеоцентре.

Еще в конце прошлой неделе в регионе было тепло и солнечно. «Сибдепо» в фоторепортаже показало, как выглядел Кузбасс: на деревьях — разноцветные листья, некоторые начали опадать. Местные жители отдыхали на природе. Рыбаки начали сезон ловли. Температура воздуха поднималась до 20 градусов.

