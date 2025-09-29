Синоптики рассказали о погоде в Подмосковье 29 сентября

Переменная облачность и сухая погода установятся в Московском регионе в понедельник, 29 сентября. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем воздух прогреется до +7…+12 градусов, а ночью температура может понизиться до –4.

В столице в дневные часы ожидается +9…+11 градусов, ночью — около –1.

Ветер восточного и северо-восточного направления будет дуть со скоростью 3–10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит около 764 мм рт. ст.

До этого россиян предупредили о ночных холодах в ряде регионов.