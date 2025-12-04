«Сестра — арендатор, директор — президент»: раскрыта схема в 1 млн руб. с бесплатной арендой муниципального здания

В Кузбассе возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в сфере образования, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал регионального СУ СК России.

По версии следствия, директор муниципальной школы дополнительного образования в городе Мыски нарушила законодательство. Она была обязана проинформировать комитет по управлению имуществом о том, что одноэтажное здание площадью более 1 тыс. кв. м передано в пользование спортивной организации. Однако данное требование выполнено не было.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что учредителем спортивной организации является родная сестра директора. Она не платила за аренду помещения. Занятия в спортивной секции проходили на платной основе. Скрывать аренду помещения сестрам удавалось на протяжении двух лет. Отмечено, что сама директор занимала в спортивной организации пост президента. В ходе расследования были установлены и другие нарушения.

«Кроме того, директор вводила в заблуждение родителей учащихся, скрывая возможность бесплатного зачисления в бюджетное учреждение. В результате семьи были вынуждены платить за дополнительные образовательные услуги, которые по закону могли предоставляться безвозмездно», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве проинформировали о возбуждении уголовного дела. Предполагаемый материальный ущерб — более 1 млн руб. Кроме того, рассматривается нарушение прав несовершеннолетних на бесплатное дополнительное образование. Сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в ситуации, собирая для суда доказательную базу.

