Уголовное дело о хищении 1 млрд рублей при выполнении гособоронзаказа завели в Пермском крае

УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с УФСБ России по Пермскому краю выявила и пресекла деятельность злоумышленников, которые похитили бюджетные средства при выполнении гособоронзаказа.

По данным ведомства, руководитель организации сговорился с сотрудниками предприятия, выполняющего гособоронзаказ. Злоумышленники заключили с поставщиками ряд фиктивных договоров и похитили из федерального бюджета деньги, которые были выделены на закупку оборудования для предприятия.

В результате государству был причинен ущерб в размере более 1 млрд рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

