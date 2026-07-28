«Сетевой детокс» на шесть лет: россиянину грозит колония за взлом аккаунтов на «Госуслугах»

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Тяжинского округа, который обвиняется в серии киберпреступлений, сообщил VSE42.RU .

Как проинформировали сотрудники регионального МВД и прокуратуры, в конце 2023 года злоумышленник вместе с неустановленным сообщником незаконно проникал в учетные записи граждан на портале государственных услуг. Через взломанные аккаунты фигуранты оформляли займы в микрофинансовых организациях, причиняя ущерб ничего не подозревавшим пользователям.

«По такой схеме он оформил 14 кредитов. Ущерб, причиненный микрофинансовым компаниям, составил более ₽500 тыс. По договоренности с сообщником обвиняемый получил 10% от похищенной суммы», – сказали в полиции.

Правоохранителям удалось вычислить и задержать хакера. Уголовные дела возбуждены по двум статьям — за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и мошенничество. Максимальное наказание, которое грозит подсудимому, — лишение свободы на срок до шести лет.

По информации издания, приговор будет выносить районный суд. Уголовное преследование соучастника пока продолжается. Силовики напоминают, что взлом аккаунтов на портале госуслуг открывает доступ к оформлению кредитов на чужие данные, поэтому гражданам рекомендуется использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.

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