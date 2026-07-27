Ссылка на «доверенность» и ₽3,5 млн за две недели: как пенсионерка из Красногорска отдала все лже-Росфинмониторингу

Полицейские задержали в Красногорске 19-летнего курьера мошенников, забравшего у 78-летней пенсионерки ₽3,5 миллиона. Женщина поверила лже-сотрудникам Росфинмониторинга и в течение двух недель передавала сбережения посыльным, после чего обратилась в полицию.

Дальнейшее общение с аферистами проходило уже под контролем оперативников. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, схема началась с того, что пенсионерка разместила на платформе бесплатных объявлений информацию о продаже личных вещей. Ей прислали сообщение со ссылкой, перейдя по которой она оказалась на сайте с уведомлением, что на нее оформлена доверенность и необходимо позвонить по указанному номеру. После звонка женщина связалась с лже-сотрудниками Росфинмониторинга, убедившими ее передать все сбережения третьим лицам. В результате она частями внесла на счета аферистов и отдала курьерам ₽3,5 миллиона.

Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. При передаче муляжа очередной партии денег оперативники уголовного розыска задержали 19-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, исполнявшего в преступной схеме роль курьера. Следователь возбудил уголовное дело о мошенничестве, суд заключил фигуранта под стражу. Полицейские проверяют задержанного на причастность к другим эпизодам и устанавливают личности его соучастников.