Жителям и гостям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 28 июля, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве — I класс, в Истринском лесничестве — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду и четверг, 29 и 30 июля, на большей части территории региона спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +16-29 градусов, ночью — +17-20. Синоптики обещают переменную облачность, дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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