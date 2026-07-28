«Кость как кукурузная палочка»: ортопед рассказал о характере перелома сустава Пугачевой

77-летняя народная артистка СССР Алла Пугачева призналась, что несколько месяцев назад сломала ногу и тазобедренный сустав. На днях в Юрмале ее заметили передвигающейся с тростью, что вызвало беспокойство у поклонников.

Ситуацию прокомментировал врач-ортопед Андрей Литвиненко. В интервью aif.ru он объяснил, что подобные травмы характерны для людей старшего возраста и часто связаны с остеопорозом — потерей костями кальция и прочности.

По словам специалиста, структура кости в пожилом возрасте меняется. Он сравнил ее с кукурузной палочкой: при любом внешнем воздействии риск перелома кратно увеличивается.

«В пожилом возрасте такие переломы происходят, как правило, на фоне остеопороза, то есть потери костями кальция и прочности. При любом внешнем воздействии кратно увеличивается риск получить перелом», — объяснил он.

При переломе тазобедренного сустава врачи, как правило, сразу устанавливают эндопротез, потому что к этому возрасту сустав уже сильно изношен. Это позволяет избежать повторных операций на том же месте.

Пугачева, которая в последнее время редко появляется на публике, ранее уже говорила о проблемах с ногами. Она сообщала о слабости из-за приема препаратов для снижения холестерина и укрепляла мышцы.

Ранее певица Алла Пугачева заявила о готовности выступить в Киеве.