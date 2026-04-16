Сезон «хоррора» в Подмосковье: «пальцы мертвеца» вылезают из пней в Павловском Посаде

В лесах Подмосковья начался сезон «хоррора», как с иронией отмечают местные жители. В Павловском Посаде люди все чаще натыкаются на жутковатые серые пальцы, тянущиеся к прохожим прямо из старых пней. Однако специалисты успокаивают: не нужно спешить вызывать экстренные службы. Это не сцена из фильма о зомби, а удивительный гриб, сообщил REGIONS.

Перед жителями Павловского Посада предстает ксилярия многообразная — именно так называется этот гриб по-научному. В народе он получил зловещее прозвище «пальцы мертвеца». И, как утверждают очевидцы, глядя на него, сразу становится понятно, почему.

Несмотря на пугающий внешний вид, «пальцы мертвеца», по информации опытных грибников, абсолютно безобидны. Во-первых, гриб не ядовит. Если случайно задеть его сапогом, ничего страшного не случится. Во-вторых, у него есть и полезные свойства.

«Ксилярия — обычный житель наших павловопосадских чащ. Это гриб-ксилотроф, своего рода лесной санитар. Он селится на старой, гниющей древесине, помогая ей разлагаться и превращаться в полезный перегной. Весной из скрытого в древесине мицелия прорастают серые "отростки" — стромы. Они могут расти поодиночке или целыми группами, пугающе напоминая человеческую кисть, тянущуюся из-под земли», — прокомментировал специалист Комитета лесного хозяйства МО Аркадий Леванцов.

Как пояснили собиратели, научное сообщество высоко оценивает Ксилярию благодаря ее выраженным антибактериальным и противогрибковым способностям. Фактически перед грибниками природное средство для обеззараживания.

Еще одна любопытная особенность — виртуозная способность гриба прятаться на местности. С наступлением летнего сезона «пальцы» приобретают темный, почти угольный оттенок, внешне начиная напоминать обгоревшие фрагменты древесины. Таким образом они практически полностью сливаются с окружающей средой.

«Так что, если встретите этого "красавца" на очередном тихом охотничьем маршруте в нашем округе — не пугайтесь. Это всего лишь очередная удивительная деталь нашей местной природы, которая просто очень любит спецэффекты. Сделайте эффектное фото — друзья в соцсетях точно будут в шоке!» — добавили опытные грибники городского округа.

