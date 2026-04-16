В Серпухове определили будущее агроклассов: новые возможности для молодых аграриев

14 апреля в Губернском колледже состоялась пленарная сессия «Агроклассы: траектория успеха в федеральном проекте „Кадры в АПК“. Мероприятие объединило представителей власти, научного сообщества, бизнеса и сферы образования. Цель собрания — выработать эффективные подходы к подготовке квалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса региона, сообщает пресс‑служба Министерства образования Московской области.

Сегодня агропромышленный комплекс испытывает острую потребность в молодых кадрах, готовых осознанно связать свою карьеру с сельским хозяйством. Ключевая идея сессии — выстроить непрерывную образовательную цепочку: от школы через колледж или вуз к реальному производству. Такой подход позволит обеспечить отрасль мотивированными и подготовленными специалистами.

Открывая мероприятие, директор Губернского колледжа, Народный учитель РФ Александр Лысиков отметил инновационный характер учреждения. По его словам, создание агроклассов — это долгосрочная инвестиция в продовольственную безопасность и экономическое процветание региона.

В дискуссии приняли участие эксперты федерального и регионального уровней. Эльвира Аиткулова, член комитета Госдумы по просвещению, акцентировала внимание на необходимости законодательной поддержки профориентационных инициатив. Эдгар Гамбарян, директор Научного центра изучения проблем сельских территорий Минсельхоза РФ, раскрыл значение агроклассов для развития сельских территорий страны в целом.

Кульминацией встречи стало подписание Соглашения о партнерстве между Комитетом образования, Губернским колледжем и Пущинским филиалом РОСБИОТЕХ.

