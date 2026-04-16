Сняла долги и заработала: как москвичка взыскала с юристов тройную цену за их ошибки

Москвичка успешно защитила свои права в споре с юридическим агентством, которое затягивало процесс признания ее финансовой несостоятельности. Вместо обещанного списания долгов клиентка получила попытки саботажа, за что компания поплатилась крупным штрафом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», передает Газета.ру.

Суть конфликта и подозрения в обмане

Для проведения процедуры «банкротство под ключ» женщина заключила договор с юридической организацией, оплатив услуги в размере 80 тысяч рублей. Однако спустя восемь месяцев активной работы так и не последовало. Потерпевшая заподозрила, что юристы намеренно медлят с подачей документов и искусственно затягивают сроки, чтобы продлить действие контракта.

Попытки саботажа со стороны агентства

После того как москвичка расторгла договор, представители компании попытались помешать дальнейшему ходу дела. Юристы направили в суд прошение о прекращении процедуры банкротства, не имея на это законных полномочий. Судебные органы отклонили необоснованное требование, распознав в действиях агентства попытку навредить бывшей клиентке.

Победа в суде и денежная компенсация

Женщина нашла другого представителя, который оперативно довел процедуру до логического завершения. Параллельно был инициирован иск против первой компании. В результате судебного разбирательства с недобросовестных юристов взыскали более 250 тысяч рублей. Сумма компенсации более чем в три раза превысила первоначальные затраты москвички на юридическую помощь.