Больше не спят и выходят к людям: ежи вернулись к активной жизни в Московской области

С наступлением устойчивого весеннего тепла в регионе проснулись после зимней спячки ежи. Эти милые, но все же дикие животные покинули свои укрытия и теперь активно ищут пищу, восполняя запасы энергии после долгого периода покоя.

Как рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области, на территории Подмосковья встречаются два вида ежей: обыкновенный (среднерусский) и южный (дунайский). Традиционные места их обитания — лиственные и смешанные леса, заросли кустарников и сельхозугодья. Однако нередко зверьков можно заметить и поблизости от человека: на придомовых территориях, в парках и садовых товариществах.

Зимний сон местных ежей обычно длится до марта‑апреля. Когда погода становится достаточно теплой, колючие зверьки выходят на поиски пропитания. Примечательно, что весной их активность уже не ограничивается темным временем суток: в отличие от лета, ежей нередко можно встретить и днем.

Специалисты ведомства обращаются к жителям с просьбой проявлять осторожность при встречах с ежами. Несмотря на внешнюю безобидность, это дикие хищники, и взаимодействие с ними может быть небезопасным.

Почему не стоит брать ежа в руки:

в случае угрозы животное может уколоть острыми иглами или укусить;

укол иглой может привести к воспалению из‑за занесенной грязи;

ежи способны переносить опасные заболевания, включая лишай и бешенство.

Чтобы обезопасить и себя, и животное, важно соблюдать простые правила:

сохраняйте дистанцию и не пытайтесь поймать или погладить ежа;

если фотографируете зверька, избегайте использования фотовспышки — это может вызвать у него сильный стресс.

