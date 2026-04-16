Иван Ургант поздравил себя с 48-м днем рождения, опубликовав свежие фотографии
Фото: [соцсети]
16 апреля российский телеведущий и шоумен Иван Ургант отметил свой 48-й день рождения, и, хотя в последнее время он редко появляется в эфире федеральных каналов, своих поклонников он все же не забыл, пишет WomanHit.
В свой праздник Иван вышел на связь в личном блоге, чем, без сомнения, порадовал многочисленных фанатов, которые до сих пор с теплом вспоминают его вечерние шоу и искрометный юмор. Конечно, Ургант остался верен себе: вместо пафосных благодарственных речей он выбрал ироничную манеру, которая всегда была его визитной карточкой.
Шоумен опубликовал свежий снимок, на котором он предстал перед подписчиками в элегантном классическом костюме — стильном, строгом, но с той самой легкой улыбкой, которая выдает его фирменное чувство юмора.
В подписи к фото Иван с присущей ему самоиронией сообщил, что выступал в Сиэтле, но сейчас он спит и поэтому не может полноценно общаться с поклонниками, однако пообещал скоро вернуться.
Ранее сообщалось, что падчерица Ивана Урганта опубликовала откровенные фото в белье.