Полина Диброва объяснила, почему не отказывается от фамилии бывшего мужа

Полина Диброва, бывшая жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, вновь привлекла внимание публики, но на этот раз не скандалами или откровениями о личной жизни, а вполне прагматичным заявлением, касающимся ее фамилии, пишет Super.ru.

После развода, который произошел осенью, многие ожидали, что Полина захочет избавиться от фамилии бывшего мужа и вернуть девичью, однако она приняла совершенно иное решение и решила публично его объяснить, чтобы прекратить бесконечные вопросы со стороны окружающих и поклонников.

«Ты представляешь, что такое путешествовать под разными фамилиями? Сколько документации нужно менять? У меня клуб под этой фамилией. Я жила 16 лет, то есть большую часть своей сознательной жизни под этой фамилией», — рассказала Диброва.

Кроме того, публика и поклонники знают ее исключительно как Полину Диброву, и она не видит ни малейшего смысла в том, чтобы поддаваться давлению общественного мнения или чьим-то ожиданиям.

