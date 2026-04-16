Специалист в области медицины Себастьян Ла Роса сформулировал основные принципы, соблюдение которых помогает значительно увеличить продолжительность жизни. Рекомендации эксперта, направленные на комплексное поддержание организма, были опубликованы в издании Infobae, передает Лента.ру.

Качество отдыха и культура питания

Первым и основополагающим фактором долголетия врач считает гигиену сна. Ла Роса настаивает на необходимости строгого графика и высокого качества ночного отдыха. Вторым важным правилом является умеренность в еде. Доктор рекомендует заканчивать прием пищи до наступления чувства полного насыщения, оставляя организм в состоянии легкого недобора калорий.

Физическая активность и мышечный тонус

Третий совет касается спорта, при этом специалист подчеркивает, что нагрузка должна быть разнообразной. Для достижения результата недостаточно просто гулять. По мнению медика, идеальная формула включает в себя сочетание ходьбы, легкой аэробики, интенсивных тренировок и упражнений на укрепление мышечного корсета. Такой подход позволяет поддерживать все системы тела в рабочем состоянии.

Социальные связи и ментальное благополучие

Завершающие рекомендации касаются психологической сферы. Ла Роса призывает людей не закрываться в себе и вести активную социальную жизнь. Регулярное общение с окружающими в сочетании с внимательным отношением к состоянию психики формирует необходимый фундамент для долгой и качественной жизни. Гармония между физическими нагрузками и душевным спокойствием признана врачом лучшим средством против старения.