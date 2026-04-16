В Ярославле отгремел финал всероссийского национального конкурса «Золотая Корона России 2026». На несколько дней город превратился в главную точку притяжения для поклонников индустрии красоты — сюда съехались 62 участницы из разных уголков страны, сообщил REGIONS.

По информации издания, судьи и зрители единогласно выделили среди всех претенденток жительницу Одинцова Кристину Муратову. Девушке удалось взять сразу два важных трофея: титул «Мисс» и главную корону абсолютной чемпионки соревнования.

Программа финала оказалась насыщенной. Несколько дней участницы демонстрировали свои достоинства в различных категориях — от выхода в национальных костюмах до дефиле в вечерних платьях. Помимо проходов по подиуму, девушки участвовали в мастер-классах, фотосессиях и личных собеседованиях с членами жюри. Это позволило каждой раскрыть свою индивидуальность и рассказать о малой родине.

Московскую область представляли две конкурсантки. Помимо Кристины Муратовой, честь региона отстаивала Арина Хайруллина из Звенигорода. Обе девушки успешно прошли региональный отбор, который организовала в Одинцово продюсер Елена Феденцова-Сорокина. В Ярославле она лично сопровождала подопечных, поддерживала их и позже рассказала журналистам о деталях их пути на сцену.

«Мы провели конкурс „Главная Корона Одинцово 2025“, где Кристина стала победительницей, а Арина получила номинацию „Юная Мисс 2025“. Затем два месяца усиленно готовились к всероссийскому конкурсу, подбирая образы и работая со стилистами», — рассказала REGIONS Елена.

Подготовка не прошла даром. Арина Хайруллина завоевала титул «Юная Мисс России 2026». Жюри отметило не только ее молодость, но и яркую индивидуальность. Однако главный сюрприз вечера преподнесла Кристина Муратова — она получила абсолютное большинство голосов и звание «Королева России 2026».

Признание получила и работа регионального организатора. Руководитель федерального конкурса Мария Кончева вручила Елене Феденцовой-Сорокиной диплом, отметив ее как самого продуктивного регионального директора. В награде подчеркивался значительный вклад продюсера в развитие соревнования.

Финал запомнился не только коронациями и вручением дипломов. Все 62 участницы получили памятные подарки от партнеров мероприятия. А абсолютные победительницы — Кристина Муратова и Арина Хайруллина — вдобавок к титулам выиграли путевки на двоих в Турцию.

